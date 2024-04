LE RAGIONI Perché Israele ha deciso di rispondere all' Iran | quali sono le ragioni dell’attacco di oggi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ledell'attacco, su cui ancora non cicommenti ufficiali da parte delle autorità dilegate a quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando Teheran ha attaccatocon centinaia di droni e missiliLedell'attacco, su cui ancora non cicommenti ufficiali da parte delle autorità dilegate a quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi, quando Teheran ha attaccatocon centinaia di droni e missili

Il 25 aprile senza la Stella di David: Purtroppo non è affatto così, per diverse ragioni. Prima di tutto ... Prima di tutto perché negli ultimi anni, forse decenni, si è ... Così, invece, è nato lo stato palestinese ebraico, cioè Israele.

L'Occidente vuole ora "moderazione": ... non esitereste a vendicarvi e a dimostrare le vostre ragioni in ...ha celebrato pubblicamente la sua collusione con Israele nello " ... Perché per decenni Israele ha ricevuto protezione e assistenza dall'...