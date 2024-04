Le quattro cose che ci dice l’attacco israeliano di stanotte in Iran su quel che può succedere

(Di venerdì 19 aprile 2024) Man mano che si fanno più precise le notizie sull’azione di questa notte nella zona della base di Esfahan insi possono evidenziarepunti importanti per inquadrare questo nuovo episodio dell’escalation tra le due potenze regionali: con questa azione Israele ha avvertito gliiani che la sua forza militare è in grado di colpire nel loro territorio senza essere intercettata, al contrario diche è successo sabato scorso al suo avversario; l’azione non è stata “vista” dai paesi sorvolati dagli ordigni israeliani, nessuno dei quali ha potuto o voluto intervenire, a differenza diche è successo con il lancio dei missili e droni da Teheran cinque giorni prima;ha dimostrato una totale conoscenza della topografia militare ...

