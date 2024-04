Le Procure si muovono sotto elezioni ma il partito delle toghe ora colpisce il Pd

Mamma a processo per abusi sul figlio di 4 anni - Una madre di 36 anni di Conegliano, Treviso, è stata rinviata a giudizio per atti sessuali con minore. Il figlio di 4 anni. La decisione è stata presa dal giudice per le udienze preliminari Cristian V ...polesine24

Gianfranco Fini e Elisabetta Tulliani, il 30 aprile la sentenza sulla casa di Montecarlo. Chiesti 8 anni per l'ex presidente della Camera - Arriverà tra dodici giorni, il 30 aprile, la sentenza del processo legato all'indagine sulla operazione di compravendita, che risale al 2008, di un appartamento a Montecarlo, ...ilmessaggero

Casa di Montecarlo, slitta al 30 aprile la sentenza per Fini - La Procura di Roma, il 18 marzo scorso, ha chiesto 8 anni di reclusione per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini e 9 anni per la compagna Elisabetta Tulliani. Chiesti, inoltre, 10 anni per ...ansa