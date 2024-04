Le previsioni meteo per sabato 20 e domenica 21 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma. Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi a tratti anche a carattere di temporale. Migliora in serata e nottata con nuvolosità e schiarite. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento dalla serata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +6°C e +17°C. Lazio. Giornata all’insegna del tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1400-1600 metri sui rilievi. Graduale miglioramento dalla serata con precipitazioni in esaurimento ovunque.. Tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e ...