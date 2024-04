Le morti dietro le sbarre Si uccide con il gas | 32 vittime da inizio anno Sit-in al Palazzo di Giustizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nazim Mordjane, palestinese di 32 anni, era detenuto al Bassone da ottobre. Evaso a Milano a settembre, rintracciato in Svizzera due settimane dopo, estradato in Italia. Mercoledì sera poco dopo le 21, mentre il compagno di cella era assopito, è andato in bagno e ha respirato il gas del fornelletto che aveva in uso, togliendosi la vita. Quando l’altro detenuto se ne è accorto e ha chiamato gli agenti di polizia penitenziaria, non si poteva fare più nulla per salvarlo. Già un mese fa Mordjane aveva tentato di togliersi la vita, ed era finito in Rianimazione per alcuni giorni, ma poi si era completamente ripreso. Detenuto per il furto di un Rolex, in carcere a Como era arrivato dopo essere evaso dall’ospedale San Paolo di Milano a settembre, quando un agente di polizia penitenziaria che lo inseguiva era caduto battendo la testa, ed rimasto in coma per alcuni giorni. Era stato ...