Le leggi antifumo che dopo un secolo danno ragione a Benito Mussolini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 aprile 2024) È un vero e proprio movimento globale per progredire verso il migliore dei mondi possibili. A Londra si dibatte la legge che impedirà di fumare ai natiil primo gennaio 2009. In Nuova Zelanda ci avevano già provato. A Milano, dall’anno venturo, dicono sarà proibito fumare in tutte le aree pubbliche. A Torino non ho capito bene, pare ci sia da fare complicati calcoli sulle distanze interpersonali, sufficienti a far passare ogni voglia di porre mano all’accendino. In Bhutan, apprendo da un’appassionata ricognizione sulla Gazzetta dello Sport, comprare o vendere sigarette è vietato del tutto. In California non si può fumare in spiaggia. A New York non si può fumare a meno di trenta metri dagli ingressi degli edifici. E poi in Irlanda, in Svizzera, in Messico, in Brasile, alle Mauritius, a Bibione, a San Lazzaro di Savena… "Qualcuno, in altri tempi, ha affermato che lo ...