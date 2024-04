Le farmacie comunali ospitano le “Settimane oncologiche”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Arezzo, 19 aprile 2024 – Prevenzione e salute: ledi Arezzole “”. L’appuntamento è in programma tra sabato 20 aprile e sabato 4 maggio quando le ottodi città e frazioni diventeranno sede di una campagna di informazione finalizzata all’obiettivo di stimolare un corretto stile di vita necessario per prendersi cura di sé tra l’effettuazione di screening periodici e l’attuazione di piccole accortezze quotidiane. Maggio sarà il mese della prevenzione del melanoma, dunque l’iniziativa nasce anche con la volontà di iniziare a trattare questa specifica tematica attraverso la previsione di consulenze gratuite dove i farmacisti saranno a disposizione per consigli e approfondimenti orientati alla salute della pelle soprattutto in ...