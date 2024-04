Le ' due' Opel Corsa Electric

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La, iconico modello pluridecennale della, è stata protagonista di un profondo aggiornamento a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. In particolare, la versioneè disponibile in due varianti. La prima, da 136 cv, perfetta anche per i neopatentati, ha una batteria da 50 kWh (che si può avere in due allestimenti, "" o "GS"), 260 Nm di coppia e impiega 8,7'' per raggiungere, da ferma, i 100km/h (150km/h la punta massima). La seconda, più potente, da 156 cv, ha i medesimi Nm e velocità massima, ma lo scatto 0-100 scende a 8,2''. Qui, però, troviamo un allestimento raffinato, con cerchi da 16'' in finitura nera, l’avviamento keyless, il climatizzatore automatico,Connect (il pacchetto di servizi connessi come la chiamata d’emergenza o di soccorso) e l’app ...