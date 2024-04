Le anomalie delle piogge e le conseguenze dell’azione umana

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sentiamo tutti i giorni che sono in atto cambiamenti climatici di tale portata da sconvolgere completamente il nostro modo di vivere attraverso l’aumento della temperatura, lo scioglimento dei ghiacci, l’innalzamento del livello dei mari e molto altro ancora. Tutto verissimo, purtroppo, ma la domanda principale è: che cosa succederà al regimeprecipitazioni? Sì, perché se cambia il regimeprecipitazioni allora cambia il ciclo dell’acqua e questo è un fatto cruciale per la vita, come abbiamo già ampiamente visto. Pioverà troppo o troppo poco? Questa è la domanda principale: in entrambi i casi saremo soggetti a cambiamenti che influenzeranno pesantemente il nostro modo di vivere, per essere blandi nelle nostre considerazioni. Cerchiamo di capire di più anche su ciò che succederà nel nostro piccolo bacino del mar Mediterraneo. Fa più caldo, e ...

CONEGLIANO (TREVISO) - Le analisi sulla Faglia del Montello hanno rivelato anomalie che richiedono un ulteriore approfondimento per i comuni di Conegliano, San Vendemiano e San Fior .... (ilgazzettino)

CONEGLIANO (TREVISO) - Le analisi sulla Faglia del Montello hanno rivelato anomalie che richiedono un ulteriore approfondimento per i comuni di Conegliano, San Vendemiano e San Fior .... (ilgazzettino)

CONEGLIANO (TREVISO) - Le analisi sulla Faglia del Montello hanno rivelato anomalie che richiedono un ulteriore approfondimento per i comuni di Conegliano, San Vendemiano e San Fior .... (ilgazzettino)

In arrivo lettera dall’Agenzia delle Entrate, la ricevono tutti: contribuenti nel panico | Il trucco per difenderti - Alcuni contribuenti potrebbero ricevere delle lettere di compliance, dalle quali ci si può difendere inviando una specifica documentazione. Qual è la procedurainformazioneoggi

Ondata di freddo, crollo delle temperature anche in Puglia. In arrivo piogge e temporali: ecco dove e quando - Ancora freddo sull'Italia. Dopo il caldo anomalo che ha caratterizzato la prima parte di aprile, facendo registrare record di temperature in tutta Europa, un'ondata d'aria ...quotidianodipuglia

Match fixing, Mattia (Adm): “Agenzia dei monopoli valore aggiunto per l’Italia nell’analisi dei flussi delle scommesse” - ROMA - Rispetto agli altri Paesi, il valore aggiunto dell’Italia - in tema di match fixing - è che l’Agenzia conosce in tempo reale la ...agipronews