Lazio - Luis Alberto titolare ma esautorato | non è più il vice capitano dopo le parole di addio

(Di venerdì 19 aprile 2024)e la, sempre più lontani. Non tanto sul campo, perchè lo spagnolo è stato scelto fra i titolari dal tecnico Tudor per...

Genoa-Lazio non si sblocca: il primo tempo si accende solo nel finale - Finisce il primo tempo al Ferraris con Genoa e Lazio ferme sul punteggio di 0-0. La prima occasione è dei padroni di casa con una conclusione di Ekuban che si spegne a fondo campo. Al quarto d’ora una ...tuttonapoli

San Vittore del Lazio, tamponamento fra mezzi pesanti sull'Autostrada: muore un camionista - Grave incidente poco dopo le 15 sull’Autostrada del Sole tra i caselli di San Vittore e Caianello. A scontrarsi, per causa da accertare, quattro mezzi pesanti: una bisarca e ...ilmattino

Genoa-Lazio LIVE (0-0). Prima occasione sui piedi di Ekuban - Tutto pronto al Ferraris per l’anticipo tra Genoa e Lazio. Tra turn over e assenze le due squadre si presentano in campo con formazioni inedite. Sabelli e Badelj in panchina, in campo dal primo minuto ...genova24