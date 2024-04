Lazio - le pagelle di CM | a Luis Alberto basta un lamp - Romagnoli sistema la difesa

È andata in onda lunedì sera la terza puntata dell'Isola dei Famosi . Ecco le pagelle dei concorrenti del reality (ilgiornale)

Le Pagelle della quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, quella andata in onda sabato 13 aprile. Una puntata decisamente particolare, che si è conclusa come non era mai accaduto ... (quotidiano)