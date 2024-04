Lazio-Genoa - partita incolor - poi il lampo di Luis Alberto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) E meno male che c’è ancora, che un giorno sì e uno no dichiara di essere stanco di prendere lo stipendiuccio dalla. Oggi, con undei suoi, in una situazione confusa, ha illuminato unascialba,e, noiosa, contro unche sembrava contentarsi di prendere un punticino in casa. Un primo tempo moscio, con due squadre che, palla avanti palla indietro, non mostravano di accendere il sacro fuoco della vittoria. Salvo un paio di tentativi rossoblù, finiti uno (di Ekuban) sull’esterno della rete e uno (di Retegui) in alto nel cielo, in omaggio alla curva. Per la, solo un capolavoro mancato di Felipe Anderson dal limite finito appena fuori dal palo. Nel secondo tempo lasi sveglia e decide ...