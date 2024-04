L’azienda marchigiana che col suo sughero ‘green’ isola le metro di Parigi e Mumbai

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel 2023 i prodotti della Diasen, impresa di Sassoferrato (Ancona) si sono diffusi in 64 paesi dei cinque i continenti. L’impiego innovativo della corteccia lavorata consente di rendere gli edifici immuni da caldo e freddo e di risparmiare energia

Quel pasticciaccio brutto della sanità - Gentile direttore, partiamo dal grafico tratto dal Rapporto BES 2023 dell’Istat pubblicato su Qs di mercoledì scorso in cui si vede come nel 2023 la quota delle persone che in Italia hanno dovuto fare ...quotidianosanita

Cingoli L’Alberghiero Varnelli protagonista al Vinitaly - I ragazzi hanno stupito i presenti presentando i piatti tipici marchigiani già premiati dall'Accademia delle 5T: il frascarello e il cargiù ...qdmnotizie