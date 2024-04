Lavatrice Whirlpool | ecco il modello in offerta da Unieuro

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 19 aprile 2024) Unaè inda, parliamo esattamente delWSB 725 K IT, un concentrato di tecnologia ed efficienza Ladainè dotata delle più moderne tecnologie per garantire un bucato perfetto in ogni occasione. Tra le tecnologie più innovative troviamo: Tecnologia 6° SENSO: questa tecnologia intelligente regola automaticamente i parametri di lavaggio in base al tipo di carico, garantendo risultati eccellenti e ottimizzando i consumi. Funzione vapore: il vapore igienizza il bucato in profondità, eliminando il 99,9% dei batteri e delle muffe, e aiuta a stirare i capi più facilmente. Programma Rapido30: questo programma lava il bucato in soli 30 minuti, ideale per chi ...