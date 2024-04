L’aumento delle morti tra i giovani dopo i vaccini Covid è una fake news | i dati che lo dimostrano

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 19 aprile 2024) In un post sul suo account Facebook l'infettivologo Roberto Burioni ha pubblicato un grafico sulla variazione del tasso di mortalità in Italia dal 2015 al 2023, elaborato suiIstat. L'obiettivo è smentire una volta per tutte le tesi No Vax secondo cui il numero di decessi tra isarebbe aumentatoil-19 per effetto dei. Ecco cosa dicono idiffusi da Istat a marzo 2023.