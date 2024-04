Latteria Soresina e Zanetti acquisiscono Saviola Spa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Succede per la prima volta nel panorama nazionale che una Cooperativa di primo grado,, e una Società per Azioni imprenditoriale,Spa, uniscano le loro forze per concludere un’importante acquisizione aziendale, con un modello di accordo innovativo., con i suoi 518 milioni di euro di fatturato consolidato, è la più grande cooperativa di primo grado nel mondo lattiero caseario Italiano, leader mondiale nella produzione del Grana Padano e riconosciuta per eccellenze come il Burro, il Provolone, il Latte confezionato, Gorgonzola e Parmigiano Reggiano.Spa fondata nel 1900 e controllata dalla Famiglia, è il più grande venditore e primo esportatore di Grana Padano e Parmigiano Reggiano oltre che di altre eccellenze Italiane, con un fatturato ...