L’Atalanta lo omaggia - Jürgen Klopp applaude | a Bergamo una lezione sull’arte di saper vincere e perdere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si è concluso con 89 partite, 54 vittorie e 4 finali il cammino europeo dial Liverpool. La vittoria per 1 a o sulnel quarto di finale di ritorno di Europa League non è bastata per rimontare il netto 3 a 0 subìto in casa all’andata dagli uomini di Gasperini. È finito così il sogno diun altro trofeo in campo internazionale in quello che è l’ultimo anno del tedesco sulla panchina dei Reds. All’uscita di campo, però, il Gewiss Stadium ha mostrato rispetto e applausi per colui che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club inglese. Eha risposto. Jurgentips his cap towards the Liverpool fans after his final European game in charge of the Reds ?? pic.twitter.com/tV1FVjmPqv — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 18, 2024 È ...