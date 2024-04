L’assurdo caso di Transmania - il libro di due femministe contro l’ideologia trans che in Francia vogliono censurare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr – Insta facendo discutere ildidal piuttosto eloquente sottotitolo di “indagine sugli abusi delgender” e che è stato scritto a quattro mani da Dora Moutot e Marguerite Stern. Mettere in dubbio i dogmi dell’inquisizione Lgbt è ormai divenuto un peccato capitale, tant’è che a Parigi è intervenuto addirittura il vicesindaco Emmanuel Grégoire per far rimuovere i manifesti che pubblicizzavano il saggio. I tentativi di censura “Lafobia è un crimine. L’odio verso gli altri non ha posto nella nostra città”, così Grégoire ha commentato sui social la vicenda, riprendendo peraltro il post di sdegno di Kam Hugh, drag queen che ha partecipato anche al programma televisivo Drag Race France. ...