L'anno scorso 3 finaliste - quest'anno 3 semifinaliste | il calcio italiano c'è E ha smesso di snobbare l'Europa 'minore'

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due squadre in semifinale diLeague, una in semifinale di Conference ed il primo posto nel ranking stagionale che significa 5 squadre...

Il Gran Premio di Cina proporrà la prima Sprint della stagione. Sono 6 le mini-gare programmate nell’arco del 2024. A quella di Shanghai far anno seguito gli appuntamenti di Miami, Spielberg, Austin, ... (oasport)

L’ arbitro designato per Roma-Milan si è reso protagonista di un rosso dubbi o ai danni di Celik . Lo stesso anno fece infuriare i tifosi del Napoli con una decisione che ancora oggi lascia a bocca ... (spazionapoli)

Travolse scooter, drogato e senza patente: arrestato - Era la notte del primo settembre dello scorso anno quando, a bordo di un'auto, causò un incidente stradale a due passi dal centro di Latina, colpendo un ragazzo in scooter che ...ilmessaggero

Victoria Beckham ha festeggiato i 50 anni in Costa Azzurra: jet privato e cena stellata in famiglia - Victoria Beckham ha compiuto 50 anni il 17 aprile e nelle ultime ore ha ufficialmente dato il via ai festeggiamenti ...fanpage

II nuovo parco nell'area ex Fibronit di Bari, a breve la Conferenza dei servizi: lavori da 15 milioni di euro, pronto entro il 2026 - La zona interessata all'intervento, già bonificata negli anni scorsi, è di circa 120mila mq. All'interno saranno piantati oltre 2mila alberi che creeranno vere e proprie aree di foresta urbana. previs ...baritoday