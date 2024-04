(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – “La vaccinazione dell’adulto è in fase di sviluppo in Italia. Le Istituzioni e tutta la società stanno considerando per la prima volta questa come un investimento e non come una spesa. Stiamo vedendo che la mancanza di copertura vaccinale ha un impatto diretto sull’economia italiana; quindi, nonin vaccinazione colpisce la crescita L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) - “La vaccinazione dell'adulto è in fase di sviluppo in Italia. Le Istituzioni e tutta la società stanno considerando per la prima volta questa come un investimento ... (liberoquotidiano)

"Sfruttare infrastrutture e farmacie per copertura ideale" “La vaccinazione dell’adulto è in fase di sviluppo in Italia. Le Istituzioni e tutta la società stanno considerando per la prima volta ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 19 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “La vaccinazione dell’adulto è in fase di sviluppo in Italia. Le Istituzioni e tutta la società stanno considerando per la prima volta questa come un ... (dayitalianews)

Salute, Landazabal (Gsk): “Investire in prevenzione per benefici economici Italia” - “L’Italia dovrebbe continuare ad investire in prevenzione perché i benefici che ne derivano vanno ad impattare sull’economia e sulla salute ...stream24.ilsole24ore

A Parigi intervento della polizia al consolato iraniano: “Un uomo con una cintura sospetta minaccia di farsi esplodere” - Verso le 11 l'uomo - con una cintura sospetta - è stato visto da un testimone mentre entrava nella sede consolare di Teheran ...ilfattoquotidiano

Landazabal (Gsk): "Investire in prevenzione per benefici economici Paese" - “La vaccinazione dell’adulto è in fase di sviluppo in Italia. Le Istituzioni e tutta la società stanno considerando per la prima volta questa come un investimento e non come una spesa. Stiamo vedendo ...adnkronos