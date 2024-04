Landazabal Gsk | Investire in prevenzione per benefici economici Paese

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 aprile 2024) "Sfruttare infrastrutture e farmacie per copertura ideale" “La vaccinazione dell’adulto è in fase di sviluppo in Italia. Le Istituzioni e tutta la società stanno considerando per la prima volta questa come un investimento e non come una spesa. Stiamo vedendo che la mancanza di copertura vaccinale ha un impatto diretto sull’economia italiana; quindi, non