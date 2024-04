L’Amiata dei record | Presenze ottime ma non è tutto oro quello che luccica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) E’ trascorsa appena una manciata di giorni da quando l’Ambito turistico Amiata ha presentato i dati positivi relativi ai flussi turistici in montagna e adesso alcune imprese alberghiere, quelle cioè appartenenti alla rete di Bookingamiata.com, evidenziano altri aspetti, sottolineando, nonostando gli ottimi risultati in termini di, le difficoltà di chi lavora nel settore turistico. "Siamo molto lontani dalleche si registravano nel primo decennio del 2000 – spiegano –. Se nel 2005 avevamo 149 strutture per 200mila, nel 2023 abbiamo 229 strutture per 185 mila". Facile capire che la torta non solo si è rimpicciolita ma deve essere spartita tra molte più aziende. Altro aspetto che, nell’interesse degli operatori, dovrebbe essere considerato è che i dati, negli ultimi anni sono ...