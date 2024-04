L’alpinismo inquina e l’Himalaya è una discarica - ma io la ripulirò

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) Matteo Della Bordella, 39 anni di Varese, vive in canavese con la compagna Arianna Colliard. È un accademico del. Oggi a Repubblica dice che «andare in montagna è sempre un compromesso tra l’osare e il rinunciare. Se non osi, non vai da nessuna parte. Ma a volte non puoi spingerti oltre. Bisogna saper rinunciare, saper calcolare. È una delle cose più affascinanti del». Ma soprattutto gli sta a cuore l’ambiente. L’Everest è sommerso dai rifiuti di centinaia di spedizioni: Bombole, tende, attrezzature abbandonate. «Io credo in un modo più naturale di scalare, ed è quello che non lascia tracce. Sono cresciuto con l’idea che meno aiuti e meno tecnologia hai, più avvalori la tua salita e la tua esperienza, che è un confronto diretto tra te e la montagna. Poi, la prima volta che mi sono trovato sulla testa il compressore…». Corde, ...