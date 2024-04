L’allarme di Foti | Basta trasformisti nei partiti - altrimenti nessuno voterà più…

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia fa un vero e proprio appelli: “Bisogna selezionare meglio la classe dirigentela gente penserà che è tutto marcio” “Si deve cambiare, alla svelta anche perché sennò la gente non andrà più a votare…“. E’ un allarme serio quello del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Tommasoin riferimento a tutto quello che sta accadendo in varie Regioni sul voto di scambio, sulla corruzione e via dicendo. Un’immagine della politica che non fa bene elo dice apertamente per tutti, non è solo indicare una parte sola rispetto all’altra. “Serve un giro di vite,la gente penserà che non si tratta di qualche mela marcia, ma che tutto il cesto è contagiato”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso(Ansa ...

