Ladri in casa del calciatore della Fiorentina durante la partita contro il Viktoria Plzen | scoperti dal vicino

Due ladri specializzati nei furti in appartamenti sono stati arrestati e con loro avevano due strumenti in grado di aprire qualsiasi serratura con cilindro europeo. Il primo viene chiamato ' Topolino ... (fanpage)

‘Ieri sera purtroppo mi sono ri trovata i ladri dentro casa…’ Una donna residente in via Bravetta , a Roma , ha voluto condividere con gli altri residenti del quartiere la disavventura di cui è stata ... (ilcorrieredellacitta)

Tentato furto in casa del giocatore della Fiorentina Barak - Ladri in casa di un calciatore viola durante l'incontro Fiorentina-Viktoria Plzen, messi in fuga da un vicino. E' accaduto ieri sera a Firenze. Alcuni residenti hanno chiamato il 112 Nue e sul posto s ...ansa

Ecco il Topolino decoder: l'ultima trovata dei Ladri di appartamento - Lo strumento, dedicato al celebre eroe della Walt Disney, permette di aprire le serrature a cilindro. La polizia lo ha trovato in casa casa di un gruppo di ...roma.repubblica