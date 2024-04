L’addio a Paolo Casiraghi Bandiera dell’Inter sulla bara | Non pensare alla vendetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) "La morte è sempre qualcosa che non ci si aspetta, a maggior ragione quando arriva crudele e improvvisa, come per. Con la nostra presenza noi vogliamo dimostrare affetto e solidarietà". Don Giuseppe Buraglio lo dice sull’altare di San Giovanni BattistaBicocca in occasione dell’ultimo saluto a, tra le sette vittime dell’esplosione di martedì 9 aprilecentrale idroelettrica di Bargi, nel lago di Suviana sull’Appennino bolognese, gestita da Enel Green Power. Dipendente da 38 anni della multinazionale svizzera Abb con sede a Sesto San Giovanni,, residente in viale Suzzani, avrebbe compiuto 59 anni lunedì 15 aprile. La chiesa in cui è stato battezzato ieri ha accolto la suacoperta di fiori colorati. Sopra, la ...