Laboratori e iniziative - in piazza i consigli degli esperti sul riciclo

(Di venerdì 19 aprile 2024), attività ricreative i per imparare tutto sue riuso, prima a Busto Arsizio e poi, in data ancora da decidere, a Legnano. In occasione della giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile, Neutalia - società che si occupa della gestione del termovalorizzatore di Borsano - promuove un’iniziativa per sensibilizzare ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Si parte domani da Busto Arsizio, dove si svolgerà un infolab: inVittorio Emanuele II, nell’ambito dell’evento "Primavera in Fiore", dalle 15 alle 18 presso il gazebo di Neutalia ci sarà "Giochiamo Riciclando", uno specialeo, condotto dagli educatori della cooperativa La Lumaca, grandidi educazione ambientale, che coinvolgerà i bambini nell’invenzione di giochi ...