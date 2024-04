LA7 ACCENDE IL PRESERALE | NUOVO GAME SHOW TUTTO ITALIANO PER FLAVIO INSINNA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lo sbarco di Amadeus a Discovery ha riacceso l’interesse sulla tv generalista. La7 non sta a guardare e finalmenteile lo fa con. Archiviata l’esperienza con L’Eredità, ora nelle mani di Marco Liorni, per il popolare attore e conduttore ci sarà a maggio l’impegno in giuria de L’Acchiappatalenti su Rai1. Poi certamente non mancheranno incursioni sui set di film e serie ma come conduzioni la Rai pare sia un capitolo e lo stesso ad Sergio ha detto un generico “Spero rimanga”. Non risultano infatti progetti e la chiamata nel talentè di Milly Carlucci più che dell’Azienda. E così, secondo Dagospia,è ormai ad un passo da La7. Nessun quiz del passato o format stranieri. La7 avrebbe commissionato a Stefano Santucci, l’ideatore de L’Eredità, ...