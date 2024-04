La Uyba scommette su Caprara e blinda Boldini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) LaBusto Arsizio parte da coach Giovannie dalla regista Jennifer. La prima mossa della società bustocca, subito dopo aver centrato la salvezza, è stata quella di ingaggiare un allenatore di spessore assoluto, vincente e assai carismatico qual è Giovannida Medicina (Bologna), uno che nella sua carriera ha vinto di tutto e di più sia a livello di club (4 Champions, 4 campionati italiani, 1 campionato rumeno, 3 coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per club) che di nazionale (un mondiale con la Russia). I dirigenti del club bustocco, così come avevano fatto l’anno scorso con Julio Velasco poi approdato tra le polemiche alla guida della Nazionale femminile italiana, hanno deciso di puntare su un altro big. In cabina di regia, dopo la splendida stagione appena conclusa, ci sarà ...