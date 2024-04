La tv di oggi dovrebbe prendere esempio Letta ricorda Luttazzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) In occasione della presentazione delle iniziative per le celebrazioni dei cento anni dalla nascita del maestro Lelio, Giannihato il grande musicista e uomo di televisione e di spettacolo. "Quando all'Auditorium di Roma è stato organizzato un concerto in suo onore e il maestro Trovajoli che lui tanto aveva amato e che tante aveva incontrato in televisione, al cinema o nella musica aveva scritto una composizione per lui. Era schivo, discreto e tentava di sottrarsi ma c'era un abbraccio del pubblico che lo aveva ritrovato e voleva con quell'applauso che non finiva mai e con quel calore voleva fargli sentire quanto avesse partecipato anche alla sofferenza della sua vicenda umana che non aveva fatto dimenticare le emozioni che aveva regalato a tutti noi in tanti anni di musica e di canzoni bellissime, di televisione ...