La Torre chiede punti all’Arbor Sampolese rischia a Campagnola

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sfida testa-coda tutta cittadina nella penultima giornata di Divisione Regionale 2. La Berrutiplastics(38), dopo due stop consecutivi, ha bisogno di tornare a sorridere davanti al pubblico dello "Scaruffi", dove alle 21,15 ospita il fanalino di coda Arbor (2); impegno tutt’altro che agevole, invece, per la(38), che proprio la scorsa settimana ha agganciato il vertice, visto che alle 21,30 in val d’Enza arriva un(30) reduce da ben 5 successi di fila. Le Gazze Canossa (36) cercanoplayoff nella gara casalinga delle 21,30 con la Bibbianese (18), mentre alla stessa ora la Saturno Guastalla (34) gioca sul campo del Gelso (14). Alle 21,15 l’Heron Bagnolo (26) fa visita alla Go Basket (14), preceduta di un quarto d’ora dal match che vede di fronte LG Competition Castelnovo Monti ...

