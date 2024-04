La Siria conferma | attaccata una base nel sud del Paese

(Di venerdì 19 aprile 2024) Voci ufficialine hanno appena dichiarato che Israele ha colpito una loronel sud del, danneggiandola. Questo bombardamento fa parte della risposta che Israele sta dando all'Iran che nei giorni scorsi aveva a sua volta lanciato missili contro di loro. Nell'attacco di questa notte contro l'Iran, è stata colpita unamilitare a Esfahan. Teheran ha dichiarato: «Siti nucleari in sicurezza»

Le notizie di venerdì 2 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Israele: «Intercettato missile dal Mar Rosso». Hamas: «Risponderemo molto presto a proposta tregua» (corriere)

Guerra Israele-Iran, notizie in DIRETTA: cosa sta succedendo - Guerra Israele-Iran, tutte le ultime notizie in diretta: alle ore 4.30 di questa mattina c'è stato un attacco israeliano vicino la città iraniana di Esfahan, ma al momento non ci sono sentori di un'es ...money

M.O., Israele attacca l'Iran: azione limitata. Rai anche in Siria e Iraq - Esplosioni nella base militare di Isfahan. Teheran: neutralizzati tutti i droni, nessun missile. Gli Usa informati prima dell'attacco ...italiaoggi

Le Borse di oggi, 19 aprile. L'attacco di Israele all'Iran spaventa i mercati, balzo di petrolio e gas - Il Nikkei cede oltre il 2,6% venerdì dopo la notizia di un attacco israeliano in Iran, Iraq e Siria. Le parole di… Leggi ...informazione