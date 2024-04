La sirena dell' allarme della tabaccheria non ferma i ladri | via stecche di sigarette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Broni (Pavia), 19 aprile 2024 – Furto nella notte in unache si trova sulla via Emilia, in pieno centro a Broni. Isono entrati in azione attorno alle 4 e, nonostante fosse scattata lad’’antifurto, sono riusciti ugualmente ad entrare nell’esercizio. Passando da una porta laterale si sono introdotti e hanno asportato una ventina didie poco denaro che veniva tenuto come fondo cassa. Le telecamere di sorveglianza posizionate in zona hanno inquadrato due persone completamente vestite di nero, con un cappuccio calato sulla testa e i guanti arrivate a piedi che se ne sono andate con il bottino ottenuto. Forse un complice stava attendendo in auto a breve distanza i due malviventi e insieme si sono allontanati senza ...