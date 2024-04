La sinistra candida (e inguaia) la Salis

Una candidatura di "testimonianza" per generare "una battaglia per lo Stato di diritto in Europa" e per la salvaguardia "dei diritti umani". Dopo giorni di indiscrezioni, smentite (anche ... (quotidiano)

Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli dell'alleanza Verdi Sinistra confermano in una nota:"alleanza Verdi e Sinistra in accordo con Roberto Salis ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in ... (firenzepost)