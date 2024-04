La scuola di Valditara - tutta ordine e disciplina

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 aprile 2024) Che il ministro dellasia interessato più all’ideologia che all’istruzione è evidente fin dal suo insediamento. Nella riforma che ha in mente il ministro scompaiono i temi della precarietà, dell’edilizia scolastica, del supporto ai disabili e ci si concentra nel voto in condotta. Il quadro è chiaro. Ma per toccare con mano lache ha in mentebasta ascoltare i racconti di coloro che hanno assistito a una sua visita in unadi Potenza, dove a giorni si vota per le elezioni regionali. Il rappresentante del governo è stato accolto nel piazzale d’ingresso alladagli alunni che sventolavano bandierine tricolore mentresi è fermato a salutare qualcuno di loro. “Potrebbe sembrare un filmato dell’Istituto Luce, se solo ...