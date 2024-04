La scrittrice pisana Paola Alberti chiude la prima edizione del Festival Pagine Gialle - Il festival, organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia SAP, è dedicato a incontri, tavole rotonde, presentazioni, mostre, suggestioni, riflessioni tutte dedicate al giallo, al noir, al thriller e ...lanazione

Art View Festival dedicato alle donne nell’arte alla Città del Teatro di Cascina - Il festival ART VIEW 2024, organizzato da Fondazione Sipario Toscana con il contributo di Fondazione Pisa, e la partnership di Finestre sull’Arte, nasce in occasione dei trent’anni de La Città del ...liquidarte

A Follonica si gira la prossima stagione dei ’Delitti del Barlume’ - Follonica torna ad essere set dei Delitti del Barlume, serie TV ispirata ai libri di Marco Malvaldi. Riprese in città con il cast, tra cui Corrado Guzzanti e Filippo Timi. Grande attesa per il via all ...lanazione