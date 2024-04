La Sapienza - i due studenti in sciopero della fame a colloquio con la rettrice Polimeni

AGI - Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto del 29enne, originario della Libia, fermato ieri d alla polizia per le tensioni nel corso della manifestazione pro-Palestina nel quartiere romano ... (agi)

(Adnkronos) – Sit-in di alcune decine di studenti davanti alla città giudiziaria di Roma dove questa mattina è previsto il processo per direttissima per i due manifestanti arrestati ieri pomeriggio ... (webmagazine24)

Roma, 17 aprile 2024 – Dopo gli Scontri alla Sapienza, oggi è stato organizzato un sit in con alcune decine di studenti davanti al tribunale di Roma, in piazzale Clodio, per manifestare solidarietà ... (quotidiano)