La saggezza nel tralasciare le cose che non dipendono da noi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Vivessero tutti come me i disagiati del pianeta. Mi danno del disagiato per ciò che scrivo in queste poche righe devote. Io che vivo piuttosto comodo e ne sono consapevole. Come tutti a volte mi lamento, e non dovrei perché non serve a nulla. Come tutti ho pensieri e dispiaceri ma ho pure non comuni consolazioni: della gastronomia, dell’enologia, della filosofia... Non di Boezio bensì di Epitteto, la cuiconsiglio all’amico lettore. Il filosofo stoico insegna a occuparsi dellecheda noi e aquelle che nonda noi. La Chiesa? Non dipende da me. L’Italia? Nemmeno. Ed ecco neutralizzate due fonti di disagio inesauribile. Ovviamente ce ne sono molte altre. La Russia? L’Ucraina? L’Armenia? Non posso farci nulla. L’Iran? Israele? Gaza? Mia impotenza assoluta. ...