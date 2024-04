La Russia sceglie il terrorismo di Stato contro i Paesi della NATO

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due uomini sospettati di essere stati reclutati dai Servizi segreti russi sono stati arrestati in Baviera con l'accusa di aver pianificato attacchi incendiari ed esplosiviinfrastrutture e siti industriali militari in Germania. Questi attacchi avrebbero avuto l'obiettivo di sabotare gli aiuti diretti a Kiev e di monitorare basi militarinel Paese. Il Governo tedesco dopo l'annuncio ufficiale degli arresti, attraverso il ministro degli Esteri ha convocato l'Ambasciatore russo e sono state introdotte misure di sicurezza aggiuntive dal ministero dell'Interno. Nancy Faeser, responsabile degli Interni, ha ribadito l'impegnoGermania a sostenere l'Ucraina, affermando che non si lasceranno intimidire dalle azioni russe: « I nostri addetti alla sicurezza hanno evitato possibili attentati dinamitardi, ...