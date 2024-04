La Roma si scaglia contro la Lega per il recupero con l’Udinese: “Passo indietro per il sistema calcio” - La Roma non ci sta e si scaglia contro la Lega Serie A per aver deciso che la partita contro l’Udinese si recupererà il 25 aprile alle ore 20 ...fanpage

"Da loro simpatia verso chi aggredisce gli agenti". Meloni zittisce l'opposizione - Solidarietà alle forze dell'ordine "fisco amico", autonomia differenziata e rivendicazione del lavoro fatto dal governo: da Potenza Meloni, Salvini e Tajani tirano la volata di Vito Bardi ...ilgiornale

Autonomia,Meloni: credo nell'unità,non lascio mezza Italia indietro - Roma, 19 apr. (askanews) - 'Figuratevi se io che credo nell'Italia unita più di goni altra cosa lascio mezza Italia indietro. Certo ci sono ...notizie.tiscali