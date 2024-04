La Roma esorcizza il diavolo e vola in semifinale Le pagelle dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Lasupera l’ostacolo Milan con due grandi prestazioni, decisivi i gol di Mancini (sia nella partita di andata che in quella di ritorno) e la rete di Dybala. Primo tempo di ottimo livello, lacerca subito la via del gol trovandola prima su una ribattuta di Mancini, che sfrutta il palo preso poco prima dal capitano Lorenzo Pellegrini. Subito dopo arriva il raddoppio grazie alla rete di Paulo Dybala, che con un tiro a giro la piazza dove Maignan non può arrivare. Al trentesimo minuto però tutto si mette in salita, un’entrata senza senso di Celik su Leao fa pescare, in maniera un po’ forzata, il cartellino rosso all’arbitro, e lasi ritrova a giocare in 10 per 60 minuti. Pioli prova subito il tutto per tutto, dentro Jovic e De Rossi risponde con Llorente, facendo uscire a malincuore la Joya. Dybala però non è l’unico ad ...