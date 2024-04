La rivoluzione del beauty | l’immagine della donna degli anni ‘20

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 19 aprile 2024) Life&People.it Trasgressione, emancipazione, cambiamento: questi sono solo alcuni dei termini che vengono utilizzati per rappresentare lae le sue acconciature nei “ruggenti‘20”. Un decennio d’ispirazione per l’abbattimentoschemi culturali dell’epoca; un decennio utilizzato per stravolgere le regole di una società in continuo movimento. Laacquista la sua scena retrò e glamour, utilizzando un trucco più strong, con colori potenti tra occhi e labbra e fiumi di glitter, abiti più corti, accessori più disparati – dalle piume ai gioielli – e con un nuovo taglio, il quale rappresenta una vera e propria innovazione. È l’era delle Flapper Girls, delle suffragette, dell’esplosione del jazz, dei cocktail bar, sigarette e molto altro: è la decade che segna e sottoscrive la voglia di libertà ...