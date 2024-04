La ricetta del Campari? E' un segreto - la conoscono solo in cinque Viaggio nella fabbrica del Rosso più famoso al mondo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 aprile 2024) Cosa c’è dentro il? «Io non lo so» E chi lo sa? «persone. Stanno la in fondo, al Centro Piante Officinali. Ci mandano i sacchi con su scritto ‘erbe per’ e noi facciamo l’infuso».apre le porte per la prima volta Per la prima volta apre le sue porte lo stabilimento dellaa Novi Ligure, dove da vent’anni - col progressivo abbandono della sede storica di Sesto San Giovanni - si è trasferita la produzione del bittere soprattutto dell’Aperol, miracolo commerciale senza precedenti, passato dai quattro milioni di bottiglie del 2003, anno dell’acquisizione da parte di, ai 90 di oggi. Un esplosione che non accenna a finire (l’ultimo anno in Usa le vendite sono raddoppiate) e che ha portato a realizzare la nuova linea ...