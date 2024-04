La regata nazionale con il ministro Abodi

(Di venerdì 19 aprile 2024) Alla“Remare in Libertà” il prossimo 21 giugno a Varese sarà presente ilper lo Sport e i giovani Andrea."Una presenza rilevante per un evento sociale di primaria importanza come il Progetto “Remare in Libertà” dicono gli organizzatori -, finanziato da Sport e Salute, con fondi provenienti dal Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, e sviluppato in stretta collaborazione con il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità. "L’obiettivo che si sta raggiungendo è quello di avvicinare all’attività remiera i minori e giovani adulti in carico ai servizi della Giustizia minorile e agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (con provvedimenti penali) e tutti i minori con provvedimenti civili, ossia quei provvedimenti disposti dal Tribunale per minorenni ...

