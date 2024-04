La ragazza morta mentre consegna le pizze | la scoperta inquietante sulle gomme dell' auto del ristorante

(Di venerdì 19 aprile 2024) La sera maledetta è quella di domenica 30 gennaio 2022. Quella sera Elena Russo, vent'anni, èa San Bartolomeo di Reggio Emilia a causa di un incidente stradale. La Fiat Punto con cui lava lea domicilio - di proprietària d'asporto per la quale lavorava -...

(Adnkronos) – Una ragazza di 21 anni è morta nell' auto guidata dalla mamma e che, intorno alle 15.30, ha tampona to il mezzo pesante che la precedeva. Nell'impatto, avvenuto nell' auto strada del Sole ... (corrieretoscano)

Francia, 14enne muore per arresto cardiaco nella stessa scuola dove sono state accoltellate due bambine - Una 14enne è morta per un problema cardiaco riscontrato durante l'accoltellamento di due bambine fuori da una scuola in Francia.lettera43

“Datemi i soldi o vi ammazzo”. Picchia e minaccia i genitori, arrestato ragazzo di 24 anni - È accaduto a Pistoia, dove un uomo e una donna sono stati costretti a chiamare la polizia perché il figlio 24enne li aveva picchiati, pretendendo denaro ...fanpage

Accoltellamento davanti a una scuola in Francia, 14enne morta dopo un arresto cardiaco per lo choc - Due feriti e un morto, questo il bilancio dell'accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio davanti a una scuola di Strasburgo, nell'est della Francia. Oltre alle due bambine di 6 e 11 ...ilmattino