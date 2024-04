La ragazza delle renne - recensione no spoiler del thriller svedese su Netflix

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Elsa appartiene alla tribù lappone dei Samì e come suo padre e i suoi avi prima di loro, fin da piccola ha cominciato a impegnarsi attivamente nell’attività che la sua famiglia porta avanti da generazioni, relativa all’allevamento. Un mestiere antico che rischia di scomparire nel “nuovo mondo” e che viene messo ulteriormente a rischio quando diversi animali della zona vengono ritrovati senza vita, barbaramente uccisi da qualcuno che ha interesse a minare per sempre il lavoro di quella piccola comunità che vive a contatto con la natura. È ancora piccola quando Elsa è testimone di una di queste crudele mattanze e riconosce anche il colpevole, ma ha paura a denunciarlo in quanto è ammanicato con la polizia locale. Passano gli anni ed Elsa è ormai diventata una giovane donna, mentre le stragi dicontinuano senza sosta, ...