La psichiatria si è trasformata - i violenti parcheggiati qui Un anno fa l’omicidio Capovani

(Di venerdì 19 aprile 2024) Pisa, 19 aprile 2024 – “Dovrei pensare alle cose che ho, alle cose che vorrei e come raggiungerle, e poi a come difenderle". Comincia così, con una citazione di una canzone dei Linea77, il gruppo musicale alternative metal torinese, il nostro viaggio all’interno del reparto Spdc, ladell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Qui, unfa, il 21 aprile, la dottoressa e direttrice del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Pisa, Barbara, fu brutalmente uccisa mentre usciva dal lavoro, per la procura, da un uomo che era stato ricoverato in quel reparto. "Barbara - racconta Simona Elmi, che ha preso il posto della sua collega e amicanella direzione del reparto (è facente funzione) - ha sempre creduto che ci fosse una possibilità per persone aggressive e violente. Io no, nel tempo mi sono ...