La Polizia recupera un cane vittima di maltrattamenti che ora cerca famiglia

Leggi tutta la notizia su forzearmatenews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Negli scorsi giorni, ladi Stato, avuto notizia che all’interno di un alloggio nel quartiere Mirafiori in cui abita un cittadino italiano sottoposto alla sorveglianza speciale fosse presente uncorso, femmina, verosimilmentedi, ha eseguito un controllo all’interno dell’appartamento. Appena poche settimane prima, infatti, in quello stesso alloggio un giovane corso era deceduto di fame e di sete, perché chi doveva accudirlo aveva probabilmente preferito dar da mangiare alla fattrice, già incinta, per vendere i cuccioli. L’intervento, seppur tempestivo, delle volontarie non aveva consentito di salvare il maschio ma solo i cuccioli. La madre era rimasta nella casa occupata, in condizioni terribili, su un terrazzo sporco, probabilmente senza uscire mai per i bisogni. Quando i ...