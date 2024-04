La partita di Calhanoglu. Col Milan un conto aperto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Per alcuni dei giocatori nerazzurri, lo scudetto che verrà non sarà il primo. C’è chi lo ha già conquistato, sempre con l’Inter tre anni fa. Altri hanno comunque messo in bacheca campionati tra i top 5 d’Europa come Pavard e poi c’è chi attende di alzare la coppa dello scudetto perché sarebbe il primo trionfo di quelli da mettere in bella vista nella propria vetrina. Hakanappartiene a questa schiera. Tutto quello che ha conquistato in carriera è arrivato con l’Inter: tre volte la Supercoppa Italiana, due la Coppa Italia. Al suo primo anno in nerazzurro gli è sfuggito lo scudetto per due punti, perso in favore della squadra che aveva lasciato nella stagione precedente, nonostante un gol su rigore nel derby d’andata finito 1-1. E pensare che in quella stessal’Inter ne ha avuto un secondo e che Lautaro lo ha fallito, scelta ...