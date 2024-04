La Npsg è già salva Zephyr slitta in serie C

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) I campionati di volley sono ormai alle battute finali e in alcuni casi i giochi sono già stati fatti. InB maschile mancano solamente 4 giornate al termine della stagione con laTrading Logistic che ha già raggiunto la matematica salvezza, iniziando in sordina il proprio cammino e poi procedendo con la strepitosa escalation delle ultime settimane. "Sono orgoglioso - afferma coach Parisi- di ciò che è stato fatto e raggiunto da questi ragazzi. Dopo la partita di andata contro Biella, persa 3-2, con soli 6 punti dopo 9 giornate e la salvezza lontana il gruppo non ha mollato, ma ha lavorato con maggiore intensità, alzando giorno dopo giorno l’asticella della propria performance. Questo ci ha permesso di mantenere la categoria, con una vittoria in rimonta proprio contro Biella che evidenzia le qualità non solo sportive dei miei ragazzi. Ora ...